Нову хвилю зростання Covid-захворюваності в Україні незмінно очікують у лютому 2022 року.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов під час брифінгу 30 грудня.

– Що стосується штаму Омікрон: ми поки що не міняємо своїх прогнозів. Очікується, що хвиля дійде до нас у лютому, – зазначив він.

За словами секретаря, нова хвиля коронавірусу залежатиме від кількості людей, які на новорічні свята перебуватимуть за межами країни. Адже саме з-за кордону вони можуть інфікуватися Covid-19.

Данілов стверджує, що 80% людей, у яких підтвердили інфікування новим штамом коронавірусу Омікрон в Україні, перебували за кордоном.

Водночас збільшенню захворюваності можна уникнути завдяки вакцинації від коронавірусу та дотримання протиепідемічних заходів.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що вже 47,3% дорослого населення отримали принаймні одне щеплення від Covid-19. 44,1% дорослого населення отримали дві дози вакцини проти коронавірусної хвороби. Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

Раніше у Центрі економіки охорони здоров’я KSE прогнозували, що зростання захворюваності на коронавірус в Україні може розпочатися у січні 2022 року.