Новую волну роста Covid-заболеваемости в Украине неизменно ожидают в феврале 2022 года.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга 30 декабря.

— Что касается штамма Омикрон: мы пока не меняем своих прогнозов. Ожидается, что волна дойдет до нас в феврале, — отметил он.

По словам секретаря, новая волна коронавируса будет зависеть от количества людей, которые на новогодние праздники будут находиться за пределами страны. Ведь именно из-за рубежа они могут инфицироваться Covid-19.

Данилов утверждает, что 80% людей, у которых подтвердили инфицирование новым штаммом коронавируса Омикрон в Украине, находились за границей.

В то же время увеличению заболеваемости можно избежать благодаря вакцинации от коронавируса и соблюдению противоэпидемических мер.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что уже 47,3% взрослого населения получили по крайней мере одну прививку от Covid-19. 44,1% взрослого населения получили две дозы вакцины против коронавирусной болезни. Согласно рекомендациям ВОЗ показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.

Ранее в Центре экономики здравоохранения KSE прогнозировали, что рост заболеваемости коронавирусом в Украине может начаться в январе 2022 года.