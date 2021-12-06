В Украине пока не зафиксировали случаев заражения новым штаммом коронавируса Омикрон. Министерство здравоохранения будет обновлять информацию по этому штамму.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время селекторного совещания. По его словам, в стране уже пятую неделю подряд снижается количество больных коронавирусом.

В Минздраве отметили, что в течение прошлой недели количество выявленных случаев Covid-19 уменьшилось на 15%, а количество госпитализаций — на 13%.

— Нагрузка на систему здравоохранения также постепенно снижается. Реанимационные койки сейчас заняты на 55%, загруженность коек с кислородом за неделю уменьшилась с 48% до 40%. При этом пациенты, которым назначена кислородная терапия, занимают 33% всех Covid-коек, — рассказал Ляшко.

В то же время в соседних с Украиной странах фиксируют первые случаи штамма Омикрон. Так, в России этот вариант обнаружили у двух человек, прибывших из ЮАР. В Румынии также сообщили о наличии штамма Омикрон.

В то же время в Беларуси, Польше, Молдове пока официально о случаях нового варианта коронавируса не сообщали.

По состоянию на 6 декабря в Украине зафиксировали 4 478 новых случаев Covid-19. За сутки выздороветь удалось 9 082 украинцам, а умерли — 239. Подробную статистику коронавирус в Украине читайте на Фактах ICTV.