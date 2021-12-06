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Чи є в Україні новий штам Covid-19 Омікрон – відповідь МОЗ

6 Грудня 2021, 13:59
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Чи є в Україні новий штам Covid-19 Омікрон – відповідь МОЗ
Джерело: Depositphotos

В Україні поки що не зафіксували випадків зараження новим штамом коронавірусу Омікрон. Міністерство охорони здоров’я оновлюватиме інформацію щодо цього штаму.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час селекторної наради. За його словами, в країні вже п’ятий тиждень поспіль знижується кількість захворілих на коронавірус.

У МОЗ зазначили, що протягом минулого тижня кількість виявлених випадків Covid-19 зменшилася на 15%, а кількість госпіталізацій — на 13%.

– Навантаження на систему охорони здоров’я також поступово знижується. Реанімаційні ліжка зараз зайняті на 55%, завантаженість ліжок із киснем за тиждень зменшилася з 48% до 40%. При цьому пацієнти, яким призначена киснева терапія, займають 33% всіх Covid-ліжок, — розповів Ляшко.

Водночас в сусідніх з Україною країнах фіксують перші випадки штаму Омікрон. Так, в Росії цей варіант виявили у двох людей, які прибули з ПАР. У Румунії також повідомили про наявність штаму Омікрон.

Водночас у Білорусі, Польщі, Молдові поки що офіційно про випадки нового варіанту коронавірусу не повідомляли.

Станом на 6 грудня в Україні зафіксували 4 478 нових випадків Covid-19. За добу одужати вдалося 9 082 українцям, а померли – 239. Детальну статистику коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело
Урядовий портал
Теги
Віктор Ляшко , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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