В Украине лаборатории способны определить новый штамм коронавируса Омикрон.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий во время брифинга 2 декабря.

— Этот вирус уже есть в Европе. Мы с вами живем в глобальном мире и понимаем, что Украина от него никуда не денется, к сожалению, — отметил он.

Радуцкий убежден, что даже закрытие границ не поможет защититься от распространения штамма Омикрон. По его словам, в комитете ставили вопрос министру здравоохранения Виктору Ляшко, способны ли наши лаборатории определять этот вирус. Он заверил, что наши лаборатории смогут это сделать.

Также эксперт добавил, что в настоящее время в Украине официально не подтверждено ни одного случая штамма Омикрон. Но он говорит, что кто-то уже может легко его переносить, не сдав анализ.

По его словам, единственное, что может уменьшить риски новой волны Covid-19 и распространения нового штамма — это вакцинация.

Вариант Омикрон уже зафиксировали минимум в 23 странах. Среди них Австралия, Австрия, Бельгия, Чехия, Франция (остров Реюньон), Саудовская Аравия, Ботсвана, Бразилия, Канада, Германия, Дания, Гонконг, Израиль, Италия, Япония, Нидерланды, Нигерия, Норвегия, Португалия, Южная Африка, Южная Корея, Испания, Швеция, Великобритания и США.

Пока не известно, вызывает ли штамм Омикрон более тяжелое течение коронавируса и может ли он влиять на эффективность вакцин от Covid-19. Подробнее о новом штамме коронавируса Омикрон — читайте на Фактах ICTV.