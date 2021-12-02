В Україні лабораторії здатні визначити новий штам коронавірусу Омікрон.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький під час брифінгу 2 грудня.

– Цей вірус уже є в Європі. Ми з вами живемо в глобальному світі та розуміємо, що Україна від нього нікуди не подінеться, на жаль, – зазначив він.

Радуцький переконаний, що навіть закриття кордонів не допоможе захиститися від поширення штаму Омікрон. За його словами, у комітеті ставили питання міністру охорони здоров‘я Віктору Ляшку, чи здатні наші лабораторії визначати цей вірус. Він запевнив, що наші лабораторії зможуть це зробити.

Також експерт додав, що нині в Україні офіційно не підтверджено жодного випадку штаму Омікрон. Але він зауважив, що хтось вже може легко його переносити, не здавши аналіз.

За його словами, єдине, що може зменшити ризики нової хвилі Covid-19 та поширення нового штаму – це вакцинація.

Варіант Омікрон вже зафіксували щонайменше у 23 країнах. Серед них Австралія, Австрія, Бельгія, Чехія, Франція (острів Реюньйон), Саудівська Аравія, Ботсвана, Бразилія, Канада, Німеччина, Данія, Гонконг, Ізраїль, Італія, Японія, Нідерланди, Нігерія, Норвегія, Португалія, Південна Африка, Південна Корея, Іспанія, Швеція, Велика Британія та США.

Наразі не відомо, чи викликає штам Омікрон важчий перебіг коронавірусу та чи може він впливати на ефективність вакцин від Covid-19. Детальніше про новий штам коронавірусу Омікрон – читайте на Фактах ICTV.