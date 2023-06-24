Когда ложимся спать и когда просыпаемся: ученые доказали, это влияет на продолжительность жизни.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования ученых из финского Института профессиональной медицины, результаты которого публикует журнал Chronobiology International.

Исследователи собирали данные об образе жизни, индексе массы тела, образовании и вредных привычках 8700 человек. Информация о них охватывала 37 лет жизни.

И действительно подтвердилось, что риск преждевременной смерти у “сов” выше, чем у “жаворонков”. Это доказано на основе изучения циркадных ритмов.

Суточные (циркадные) ритмы организма у каждого индивидуальны. Их особенности позволяют выделять несколько хронотипов, из которых наиболее известны “совы” — люди, склонные ложиться спать позже, и “жаворонки”, которые охотно встают раньше.

Поздний хронотип (вечерний тип) связан с вечерним преобладанием деятельности и более поздним временем сна. У этого хронотипа наблюдается хронический дефицит сна, что приводит ко многим негативным последствиям для здоровья.

Более поздний хронотип связан с повышенной заболеваемостью, включая нарушение кардиометаболического обмена и повышенным риском психиатрических симптомов. Кроме того, склонность к вечернему образу жизни провоцирует нездоровое питание и избыточный вес. Учащается курение и употребление алкоголя.

Среди участников эксперимента 29,5% принадлежали к утреннему типу, 33,0% — к вечернему типу, а остальные — к смешанным типам. По сравнению с утренними типами вечерние были моложе, имели несколько более высокое образование, больше употребляли алкоголь и больше курили.

В итоге результаты исследования показали, что сам по себе хронотип практически не влияет на смертность.

Повышенный риск смертности у “сов” скорее объясняется неправильным питанием, большим потреблением табака и алкоголя, чем у тех, кто рано ложится и рано встает.

Источник: Chronobiology International