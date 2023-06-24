Коли лягаємо спати і коли прокидаємося: вчені довели, це впливає на тривалість життя.

Про це свідчать результати нового дослідження вчених із фінського Інституту професійної медицини, результати якого публікує журнал Chronobiology International.

Дослідники збирали дані про спосіб життя, індекс маси тіла, освіту та шкідливі звички 8700 осіб. Інформація про них охоплювала 37 років життя.

І справді підтвердилося, що ризик передчасної смерті у “сов” вищий, ніж у “жайворонків”. Це доведено на основі вивчення циркадних ритмів.

Добові (циркадні) ритми організму в кожного індивідуальні. Їхні особливості дають змогу виокремлювати кілька хронотипів, з яких найвідоміші “сови” – люди, схильні лягати спати пізніше, і “жайворонки”, які залюбки встають раніше.

Пізній хронотип (вечірній тип) пов’язаний із вечірньою перевагою діяльності та пізнішим часом сну. У цього хронотипу спостерігається хронічний дефіцит сну, що призводить до багатьох негативних наслідків для здоров’я.

Пізніший хронотип пов’язаний із підвищеною захворюваністю, включно з порушенням кардіометаболічного обміну і ризиком появи психіатричних симптомів.

Крім того, схильність до вечірнього способу життя провокує нездорове харчування і надмірну вагу. Частішає куріння і вживання алкоголю.

Серед учасників експерименту 29,5% належали до ранкового типу, 33,0% – до вечірнього типу, а решта – до змішаних типів. Порівняно з ранковими типами вечірні були молодшими, мали дещо вищу освіту, більше вживали алкоголь і більше курили.

У підсумку результати дослідження показали, що сам по собі хронотип практично не впливає на смертність.

Підвищений ризик смертності у “сов” скоріше пояснюється неправильним харчуванням, більшим споживанням тютюну та алкоголю, ніж у тих, хто рано лягає і рано встає.

Джерело: Chronobiology International