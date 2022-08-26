Война вытеснили с информационного поля Covid-19, но он сам, к сожалению, никуда не исчез и сейчас снова набирает обороты, сказал Фактам ICTV замминистра, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

– Заболеваемость у нас постепенно растет, – отметил главный санврач. — За прошедшую неделю мы зарегистрировали чуть более девяти тыс. случаев за позапрошлую цифру составила 5,5 тыс. Также видим, что растет количество сделанных тестов. Как ПЦР так и быстрых тестов. Загруженность коек с подтвержденным диагнозом Covid-19 составляет около 1%.

Осенью, подчеркнул Кузин, количество случаев будет расти. Но этот подъем мы будем встречать с большим охватом прививками, а также со штаммом Омикрон, который имеет более легкое течение болезни, чем другие варианты. Мы прогнозируем, что это не будет значительный и отягчающий рост заболеваемости.

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— С целью подготовки к увеличению заболеваемости количество коек, выделенных под Covid-19, составляет 40 тыс. и около 39 тыс. коек снабжены кислородом,- рассказал Кузин. — Сделан и запас ПЦР (1,3 млн) и быстрых тестов.( около 7 млн).

Но следует отметить, что российские войска разрушили часть медицинских учреждений. 18 из них – заведения, предназначенные для лечения больных Covid-19.

— Единственным надежным способом уменьшить риски осложнений и смертности от болезни остается вакцинация. По крайней мере, 16 млн. получили одну дозу вакцины. 15,3 млн – две дозы, — сообщил Кузин. – Постепенно растут темпы вакцинации и это действительно большой плюс. За июнь-июль мы делали до 250 тыс. прививок. В августе уже сделано 335 тыс. Но мы еще не выходим на показатель – 70%, как было запланировано в начале 2022 года.

Сейчас все больше граждан обращается за получением бустерной дозы. Более 700 тыс. украинцев еще не получили вторую дозу, около 13,5 млн еще нуждаются в бустерной дозе после вакцинации.

Вторая бустерная доза предназначена для людей 60+ и имеющих тяжелые сопутствующие заболевания.