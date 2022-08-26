Війна витіснили з інформаційного поля Covid-19, але він сам, на жаль, нікуди не зник і зараз знову набирає обертів, сказав Фактам ICTV заступник міністра, головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

– Захворюваність у нас поступово зростає, – зазначив головний санлікар. – За минулий тиждень ми зареєстрували трішки більше дев’яти тис. випадків за позаминулий цифра становила 5,5 тис. Також бачимо, що зростає кількість зроблених тестів. Як ПЛР так і швидких тестів. Завантаженість ліжок з підтвердженим діагнозом Covid-19 становить близько 1%.

Восени, підкреслив Кузін, кількість випадків буде зростати. За усіма прогнозами, але є плюс в тому цей підйом ми будемо зустрічати з більшим охопленням щепленнями, а також з штамом Омікрон, який має легший перебіг хвороби, аніж інші варіації. Ми прогнозуємо, що це не буде значне і обтяжливе зростання захворюваності.

Зараз дивляться

– З метою підготовки до збільшення захворюваності кількість ліжок, виділених під Covid-19, складає 40 тис. І близько 39 тис. ліжок забезпечені киснем, розповів Кузін. – Зроблено і запас ПЛР (1,3 млн) і швидких тестів.( близько 7 млн.)

Але варто зазначити, що російські війська зруйнували частину медичних закладів. 18 з них – заклади, призначені для лікування хворих на Covid-19.

– Єдиним надійним способом зменшити ризики ускладнень та смертності від хвороби залишається вакцинація. Принаймні 16 млн. отримали одну дозу вакцини. 15, 3 млн – дві дози, повідомив Кузін. – Поступово зростають темпи вакцинації і це дійсно великий плюс. За червень-липень ми робили до 250 тис. щеплень. В серпні уже зроблено 335 тис. Та ми ще не виходимо на показник – 70%, як було заплановано на початку 2022 року.

Зараз все більше громадян звертається для отримання бустерної дози. Та більше 700 тис. українців іще не отримали другу дозу, близько 13,5 млн ще потребують бустерної дози після вакцинації.

Друга бустерна доза призначена для людей 60+ і ті хто має важкі супутні захворювання.