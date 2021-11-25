Группа американских педиатров сообщила, что заболеваемость Covid-19 среди детей выросла на 32% по сравнению с двумя неделями ранее.

На 18 ноября было зарегистрировано как минимум 141 905 новых случаев заболевания среди детей, это более четверти всех новых случаев Covid-19 за последнюю неделю.

Дети составляют 22% населения США. Когда в начале 2020 года вирус впервые стал проблемой в США, на детей приходилось менее 3% подтвержденных случаев. С начала пандемии более 6,8 млн детей дали положительный результат на Covid-19.

За последнюю неделю наблюдается тенденция к росту числа случаев.

— Это не было неожиданностью, — сказал директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. — у нас циркулирует много вирусов.

Поскольку миллионы людей все еще не вакцинированы, это приводит к динамике распространения вируса в обществе, который не только опасен и делает невакцинированных уязвимыми, но и распространяется на вакцинированных людей, потому что никакая вакцина не эффективна на 100%, добавил Фаучи.

В отчете AAP говорится, что количество детей с Covid-19 по-прежнему считается чрезвычайно высоким.

В некоторых штатах дети составляли от 1,7% до 4,0% от тех, кто нуждался в госпитализации.

Что касается летальности, то среди детей она низкая: до 0,25% всех случаев заболевания детей Covid-19. В последнем отчете AAP шесть штатов сообщили о нулевой детской смертности от Covid-19.

Но, по данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, с начала пандемии в США от Covid-19 умерло 939 детей.

Дети в возрасте пяти лет и старше теперь имеют право на вакцинацию от Covid-19 от Pfizer. Исследование, проведенное Pfizer, показало, что эффективность вакцины против симптоматических заболеваний превышает 90%.

Уже более 42% детей в возрасте от 5 до 11 лет получили вакцину за последние две недели. Однако в целом дети все еще составляют малочисленную группу вакцинированных.

Опрос, проведенный Фондом семьи Кайзера, показал, что две трети родителей хотят подождать и посмотреть или отказываются вакцинировать своих детей.

Эксперты по вакцинам доктор Пол Оффит и доктор Джеффри Гербер призывают родителей делать прививки своим детям, утверждая, что без вакцинации почти все маленькие дети заболеют.

Они утверждают, что хоть у большинства детей заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме, но некоторые из них могут серьезно заболеть и даже умереть.