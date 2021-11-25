Група американських педіатрів повідомила, що захворюваність на Covid-19 серед дітей зросла на 32% порівняно з двома тижнями раніше.

На 18 листопада було зареєстровано як мінімум 141 905 нових випадків захворювання серед дітей, це на чверть більше усіх нових випадків Covid-19 за останній тиждень.

Діти становлять 22% населення США. Коли на початку 2020 року вірус уперше став проблемою у США, на дітей припадало менше 3% підтверджених випадків. З початку пандемії понад 6,8 млн. дітей дали позитивний результат на Covid-19.

За останній тиждень спостерігається тенденція до зростання кількості випадків.

– Це не було несподіванкою, – сказав директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі. – У нас циркулює багато вірусів.

Оскільки мільйони людей все ще не вакциновані, це призводить до динаміки поширення вірусу в суспільстві, який не тільки небезпечний і робить невакцинованих вразливими, а й поширюється на вакцинованих людей, тому що жодна вакцина не є ефективною на 100%, додав Фаучі.

У звіті AAP говориться, що кількість дітей з Covid-19, як і раніше, вважається надзвичайно високою.

У деяких штатах діти становили від 1,7% до 4,0% від тих, хто потребував госпіталізації.

Що ж до летальності, серед дітей вона низька: до 0,25% всіх випадків захворювання дітей Covid-19. В останньому звіті AAP шість штатів повідомили про нульову дитячу смертність від Covid-19.

Але, за даними Центрів США з контролю та профілактики захворювань, від початку пандемії у США від Covid-19 померло 939 дітей.

Діти у віці п’яти років і тепер мають право на вакцинацію від Covid-19 від Pfizer. Дослідження, проведене Pfizer, показало, що ефективність вакцини проти симптоматичних захворювань перевищує 90%.

Вже понад 42% дітей віком від 5 до 11 років отримали вакцину за останні два тижні. Проте загалом діти досі становлять нечисленну групу вакцинованих.

Опитування, проведене Фондом сім’ї Кайзера, показало, що дві третини батьків хочуть почекати та подивитися, або відмовляються вакцинувати своїх дітей.

Експерти з вакцин Пол Оффіт і Джеффрі Гербер закликають батьків робити щеплення своїм дітям, стверджуючи, що без вакцинації майже всі маленькі діти захворіють.

Вони стверджують, що хоч у більшості дітей захворювання протікає безсимптомно або у легкій формі, але деякі з них можуть серйозно захворіти і навіть померти.