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Covid-19 у Джилл Байден грозил сорвать визит ее мужа на саммит G20

8 сентября 2023, 09:58
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Covid-19 у Джилл Байден грозил сорвать визит ее мужа на саммит G20
Источник: Getty Images

Короткий эпизод с Covid-19, произошедший с первой леди США Джилл Байден, у которой в минувший понедельник выявили положительный тест на инфекцию, грозил сорвать поездку президента Байдена на саммит G20 в Индию. Об этом заявил Белый дом.

Заявление было сделано незадолго до того, как Байден отправился в Нью-Дели, где он планирует лоббировать среди мировых лидеров такие вопросы, как осуждение войны России с Украиной и ограничение финансового влияния Китая на более бедные страны.

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Однако вчера, 7 сентября, Джилл и Джо Байдены получили отрицательные результаты на коронавирус.

Чиновники Белого дома заявили, что этот краткий эпизод продемонстрировал способность коронавируса влиять на нормальную жизнь в то время, как практически весь мир в значительной степени вернулся к предпандемическому распорядку дня.

Источник
NYT
Теги
G20 Джо Байден Коронавирус Covid-19
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