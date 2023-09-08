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Covid-19 у Джилл Байден погрожував зірвати візит її чоловіка на саміт G20

8 Вересня 2023, 09:58
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Covid-19 у Джилл Байден погрожував зірвати візит її чоловіка на саміт G20
Джерело: Getty Images

Короткий епізод із Covid-19, що стався з першою леді США Джилл Байден, яка минулого понеділка показала позитивний тест на інфекцію, погрожував зірвати поїздку президента Байдена на саміт G20 в Індію. Про це заявив Білий дім.

Заява була зроблена незадовго до того, як Байден вирушив у Нью-Делі, де він планує лобіювати світових лідерів із таких питань, як засудження війни Росії з Україною та обмеження фінансового впливу Китаю на бідніші країни.

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Однак, учора, 7 вересня, Джилл і Джо Байдени отримали негативні результати на коронавірус.

Чиновники Білого дому заявили, що цей короткий епізод продемонстрував здатність коронавірусу впливати на нормальне життя в той час, як практичний весь світ значною мірою повернувся до передпандемічного розпорядку дня.

Джерело
NYT
Теги
G20 Джо Байден Коронавірус Covid-19
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