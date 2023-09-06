Медицинские специалисты в Соединенных Штатах Америки обеспокоены из-за стремительного роста случаев коронавируса. По информации американских СМИ, идут обсуждения о необходимости возвращения к обязательному использованию защитных масок в общественных местах.

По последним отчетам, семь округов в штате Техас и вдоль границ штатов Миссисипи и Алабама сообщили о резком росте количества госпитализаций пациентов с Covid-19. В Техасе и Кентукки несколько школ перешли на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости.

Медицинские специалисты акцентируют внимание на необходимости носить защитные маски во время любого общения с другими лицами. СМИ также сообщают, что обязательное использование масок может быть введено на уровне предприятий, медицинских центров, образовательных учреждений и других общественных заведений.

Недавно администрация колледжа Морриса Брауна в Атланте ввела запрет на проведение массовых мероприятий и определила двухнедельный обязательный мандат по ношению масок после того, как были зафиксированы случаи заражения коронавирусом среди студентов.

Несколько больниц и медицинских центров в Нью-Йорке и Калифорнии также ввели обязательный масочный режим на своих территориях.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают, что количество госпитализаций с Covid-19 на прошлой неделе выросло на 19%. Также фиксируются случаи заражения новыми вариантами вируса, в частности субвариантом омикрона EG.5, известным как Eris, и различными штаммами субварианта омикрона XBB.

Прогнозируется, что до конца сентября на американском рынке появятся обновленные вакцины, направленные на борьбу с распространением коронавируса.

В августе также сообщалось о росте зараженности коронавирусом в Великобритании и Германии.