Медичні фахівці у Сполучених Штатах Америки занепокоєні через стрімке зростання випадків коронавірусу. За інформацією американських ЗМІ, тривають обговорення щодо необхідності повернення до обов’язкового використання захисних масок у громадських місцях.

За останніми звітами, сім округів у штаті Техас і вздовж кордонів штатів Міссісіпі й Алабама повідомили про різке зростання кількості госпіталізацій пацієнтів із Covid-19. У Техасі та Кентуккі декілька шкіл перейшли на дистанційне навчання через зростання захворюваності.

Медичні фахівці акцентують увагу на необхідності носити захисні маски під час будь-якого спілкування з іншими особами. ЗМІ також повідомляють, що обов’язкове використання масок може бути введено на рівні підприємств, медичних центрів, освітніх установ та інших громадських закладів.

Нещодавно адміністрація коледжу Морріса Брауна в Атланті ввела заборону на проведення масових заходів і визначила двотижневий обов’язковий мандат щодо носіння масок після того, як були зафіксовані випадки зараження коронавірусом серед студентів.

Кілька лікарень і медичних центрів у Нью-Йорку та Каліфорнії також запровадили обов’язковий масковий режим на своїх територіях.

Центри з контролю та профілактики захворювань США повідомляють, що кількість госпіталізацій із Covid-19 минулого тижня зросла на 19%. Також фіксуються випадки зараження новими варіантами вірусу, зокрема субваріантом омікрону EG.5, відомим як Eris, та різними штамами субваріанту омікрону XBB.

Прогнозується, що до кінця вересня на американському ринку з’являться оновлені вакцини, спрямовані на боротьбу з поширенням коронавірусу.

Серпнем також повідомлялося про зростання зараженості коронавірусом в Великій Британії та Німеччині.