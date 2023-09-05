Дружина президента Сполучених Штатів Америки, Джилл Байден, заразилася коронавірусом перед самітом G20. Сам президент, Джо Байден, отримав негативний результат тесту на Covid-19.

Результат тесту на коронавірус Джилл Байден виявився позитивним, але вона переносить хворобу з легкими симптомами.

Це вже не перший раз, коли перша леді США зіткнулася з Covid-19. Вона хворіла на нього минулого року, в серпні, і успішно відновилася після недуги.

Джо Байден, якому 80 років, минулого року також переніс коронавірус. Наразі результат його тесту на Covid-19 негативний. За словами представників Білого дому, президент буде регулярно перевіряти своє здоров’я і слідкувати за можливими симптомами.

Незважаючи на цю ситуацію, Джо Байден не змінив свій графік та планує брати участь у майбутньому саміті G20, який відбудеться в Індії 9-10 вересня.

Сам саміт G20 став предметом великого інтересу глобальної спільноти. Президент Байден планує відвідати Індію з 7 по 10 вересня для участі в цьому заході. Після цього він планує відправитися у В’єтнам у рамках стратегії Білого дому з посилення відносин з країнами Азії.