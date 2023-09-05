Жена президента Соединенных Штатов Америки, Джилл Байден, заразилась коронавирусом перед саммитом G20. Сам президент, Джо Байден, получил отрицательный результат теста на Covid-19.

Результат теста на коронавирус Джилл Байден оказался положительным, но она переносит болезнь с легкими симптомами.

Это уже не первый раз, когда первая леди США столкнулась с Covid-19. Она болела им уже в прошлом году, в августе, и успешно восстановилась после недуга.

Джо Байден, которому 80 лет, в прошлом году также перенес коронавирус. Сейчас результат его теста на Covid-19 отрицательный. По словам представителей Белого дома, президент будет регулярно проверять свое здоровье и следить за возможными симптомами.

Несмотря на эту ситуацию, Джо Байден не изменил свой график и планирует участвовать в предстоящем саммите G20, который состоится в Индии 9-10 сентября.

Сам саммит G20 стал предметом большого интереса глобального сообщества. Президент Байден планирует посетить Индию с 7 по 10 сентября для участия в этом мероприятии. После этого он планирует отправиться во Вьетнам в рамках стратегии Белого дома по усилению отношений со странами Азии.