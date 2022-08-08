Власти Гонконга, города на юге Китая, заявили сегодня, 8 августа, о намерении сократить обязательный карантин в связи с Covid-19 в отелях для прибывающих из-за границы с недели до трех дней.

Как заявил мэр Гонконга Джон Ли, путешественники должны сначала пройти трехдневный карантин в специально отведенном отеле, а затем четырехдневное медицинское наблюдение, в течение которого их передвижения будут ограничены с помощью системы кодов здоровья.

В течение недели карантина и наблюдения путешественники также должны будут регулярно проходить тестирование на Covid-19.

Сейчас смотрят

Те, у кого тест отрицательный, могут пользоваться общественным транспортом и заходить в торговые центры и на рынки. Но при этом они не могут посещать бары и парки развлечений.

На протяжении большей части пандемии Гонконг ввел одни из самых строгих в мире ограничений на въезд в связи с Covid-19. В какой-то момент Гонконг потребовал до 21 дня обязательного карантина в отеле для путешественников.

Эти меры разрушили туристическую индустрию города и нарушили деловые поездки в международный финансовый и деловой центр, каким является Гонконг.