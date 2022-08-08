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Covid-19 в Китаї: Гонконг скорочує карантин в готелі для туристів з семи до трьох днів

8 Серпня 2022, 17:04
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: AP

Влада Гонконгу, міста на півдні Китаю, заявила сьогодні, 8 серпня, про намір скоротити обов’язковий карантин у зв’язку з Covid-19 в готелях для прибуваючих з-за кордону з тижня до трьох днів.

Як заявив мер Гонконгу Джон Лі, мандрівники повинні спочатку пройти триденний карантин у спеціально відведеному готелі, а потім чотириденне медичне спостереження, протягом якого їхні пересування будуть обмежені за допомогою системи кодів здоров’я.

Протягом тижня карантину та спостереження мандрівники також повинні будуть регулярно проходити тестування на Covid-19.

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Ті, у кого тест негативний, можуть користуватися громадським транспортом і заходити в торгові центри і на ринки. Але при цьому вони не можуть відвідувати бари і парки розваг.

Протягом більшої частини пандемії Гонконг ввів одні з найсуворіших у світі обмеження на в’їзд у зв’язку з Covid-19. У якийсь момент Гонконг зажадав до 21 дня обов’язкового карантину в готелі для мандрівників.

Ці заходи зруйнували туристичну індустрію міста і порушили ділові поїздки в міжнародний фінансовий і діловий центр, яким є Гонконг.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Гонконг Коронавірус Covid-19
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