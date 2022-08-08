За минулий тиждень кількість хворих на Covid-19 на Львівщині зросла до 218 осіб. Експерти не виключають, що мова йде про дуже заразний варіант Омікрона – ВА.5.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

– У Львівській області в період з 1 по 7 серпня провели 477 тестувань на Covid-19. З них позитивні – 218. На лікарняних ліжках перебувають 111 осіб, – йдеться в повідомленні.

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Як зазначила, керівник Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко, з області до столиці направили зразки тестів з підозрою на наявність нового штаму Омікрон – ВА.5.

За її словами, у Чернівцях виявлено вже дев’ять випадків захворювання, спричиненого підваріантом ВА.5.

– У Європі та Україні фіксують зростання захворюваності на Covid-19. Більшість випадків спровоковані новим штамом ВА.4 або ВА.5, що відрізняється від інших штамів більшою заразністю, – коментує Наталія Іванченко.

Вона ще раз нагадала, що вакцинація – єдиний надійний захист від хвороби. Йдеться про дві базові дози вакцини і, через шість місяців, про бустерний укол.

Нагадаємо, що в Україні дозволена друга бустерна доза для людей старше 60 років і для тих, хто має імунодефіцитні стани. Ця доза вводиться через чотири місяці після отримання першого бустера.

За весь період пандемії на Львівщині зафіксовано понад 300 тис. підтверджених випадків захворювання на коронавірус, з них летальних – 6 704.

Джерело: Львівська ОВА