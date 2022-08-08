За минувшую неделю количество больных с Covid-19 на Львовщине возросло до 218 человек. Эксперты не исключают, что речь идет об очень заразном варианте Омикрона — ВА.5.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОВА.

— Во Львовской области в период с 1 по 7 августа провели 477 тестирований на Covid-19. Из них положительные — 218. На больничных койках находятся 111 человек, — говорится в сообщении.

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Как отметила, руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Наталия Иванченко, из области в столицу направили образцы тестов с подозрением на наличие нового штамма Омикрон – ВА.5.

По ее словам, в Черновцах выявлено уже девять случаев заболевания, вызванного подвариантом ВА.5.

— В Европе и Украине фиксируют рост заболеваемости Covid-19. Большинство случаев спровоцированы новым штаммом ВА.4 или ВА.5, отличающимся от других штаммов большей заразностью, — комментирует Наталия Иванченко.

Она еще раз напомнила, что вакцинация – единственная надежная защита от болезни. Речь идет о двух базовых дозах вакцины и, спустя шесть месяцев, о бустером уколе.

Напомним, что в Украине разрешена вторая бустерная доза для людей старше 60 лет и для тех, кто имеет иммунодефицитные состояния. Эта доза вводится через четыре месяца после получения первого бустера.

За весь период пандемии на Львовщине зафиксировано свыше 300 тыс. подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из них летальных — 6 704.

Источник: Львовская ОВА