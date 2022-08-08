Исследователи Медицинского колледжа Джорджии в США сообщают, что усталость и головная боль являются наиболее распространенными симптомами, о которых сообщали люди спустя более четырех месяцев после заражения Covid-19.

В череде затяжных симптомов после перенесенной инфекции названы боли в мышцах, кашель, изменение обоняния и вкуса, лихорадка, озноб и заложенность носа.

— Наши результаты подтверждают растущее количество доказательств того, что после заражения Covid-19 возникают хронические нейропсихиатрические симптомы, — отмечает невролог и автор исследования Элизабет Рутковски.

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По ее словам, есть много симптомов, о которых медики не знали в начале пандемии, поэтому были проблемы с назначением правильного лечения.

Сообщается, что в перспективном, когортном исследовании Covid-19 приняли участие первых 200 пациентов примерно через 125 дней после положительного результата теста на коронавирус.

80% участников сообщили о неврологических симптомах, связанных с головной болью и утомляемостью.

При этом ни один из участников не сообщил об инсульте, слабости или неспособности контролировать мышцы лица, а проблемы с координацией были одними из менее частых симптомов.

25% соответствовали критериям депрессии, 18% пациентов — объективным критериям тревоги.

Хотя полученные результаты согласуются с другими исследованиями, Рутковски говорит, что был удивительным тот факт, что симптомы, о которых сообщали участники, часто не соответствовали тому, что показало объективное тестирование.

По словам автора научной работы, одна из лучших вещей, которую каждый может сделать в будущем, это стараться избегать заражения, в том числе проходить вакцинацию или ревакцинацию, чтобы защитить мозг и тело от длительных симптомов Covid-19.