Дослідники Медичного коледжу Джорджії в США повідомляють, що втома і головний біль є найбільш поширеними симптомами, про які повідомляли люди через більше як чотири місяці після зараження Covid-19.

У низці затяжних симптомів після перенесеної інфекції названі болі в м’язах, кашель, зміна запаху та смаку, лихоманка, озноб і закладеність носа.

– Наші результати підтверджують збільшення доказів того, що після зараження Covid-19 виникають хронічні нейропсихіатричні симптоми, — зазначає невролог і автор дослідження Елізабет Рутковскі.

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За її словами, є багато симптомів, про які медики не знали на початку пандемії, тому були проблеми з призначенням правильного лікування.

Повідомляється, що в перспективному, когортному дослідженні Covid-19 взяли участь перших 200 пацієнтів приблизно через 125 днів після позитивного результату тесту на коронавірус.

80% учасників повідомили про неврологічні симптоми, пов’язані з головним болем і стомлюваністю.

Жоден з учасників не повідомив про інсульт, слабкість або нездатність контролювати м’язи обличчя, а проблеми з координацією були одними з найрідших симптомів.

25% відповідали критеріям депресії, 18% пацієнтів – об’єктивним критеріям тривоги.

Хоча результати узгоджуються з іншими дослідженнями, Рутковські каже, що був дивним той факт, що симптоми, про які повідомляли учасники, часто не відповідали тому, що показало об’єктивне тестування.

За словами автора наукової роботи, одна з кращих речей, яку кожен може зробити в майбутньому, це намагатися уникати зараження, зокрема проходити вакцинацію або ревакцинацію, щоб захистити мозок і тіло від тривалих симптомів Covid-19.