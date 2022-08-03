Двоє хворих на Covid-19 малюків перебувають у реанімації однієї з київських дитячих лікарень, повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

За її словами, одній дитинці ще немає двох років, а друга – немовля, що народилося 14 днів тому.

Усього ж у столичних лікарнях з підтвердженим діагнозом Covid-19 перебуває 78 осіб, із яких 5 – діти, а з підозрою на захворювання 29 осіб, із яких 22 дитини.

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Валентина Гінзбург зазначила, що ці факти свідчать про тенденцію до зростання кількості випадків тяжких форм коронавірусної інфекції серед дітей.

– Якщо протягом перших чотирьох місяців 2022 року на стаціонарному лікуванні перебували одиниці дітей з Covid-19, а до реанімації вони не потрапляли взагалі, то в липні лікарі відділення інтенсивної терапії виборювали у хвороби двох малюків і зараз рятують ще двох. Це однозначно свідчить про те, що Covid-19 у своєму найважчому перебігу повертається. Повертається стрімко й агресивно, не жаліючи незахищених – наймолодших, – зазначила Валентина Гінзбург.

Гінзбург наголосила, що всім містянам варто пам’ятати, що заразитися можна будь-де. Діти за віком не можуть бути щеплені, тому про їхню безпеку мають потурбуватися батьки. Вони повинні суворо дотримуватися правил епідемічної безпеки.

Директорка департаменту нагадала правила безпеки під час пандемії Covid-19:

намагайтеся не відвідувати без крайньої потреби місця скупчення людей;

просіть навколишніх вдягати маски, якщо вони перебувають у безпосередній близькості від вашої дитини;

самі намагайтеся захистити обличчя дитини (маскою, якщо вік дозволяє), щоб убезпечити її від потрапляння інфекції через рот або ніс;

стежте за гігієною своїх рук та не давайте дитині братися за поверхні у громадських місцях, транспорті;

обробляйте руки собі та дитині безпечними антисептиками.

Всім, кому дозволяє вік, Валентина Гінзбург наполегливо рекомендує вакцинуватися.

Щеплення від Covid-19 проводяться:

у центрах первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрах,

у ТРЦ: GULLIVER, River Mall, універмаг Україна.

На базі комунальних закладів охорони здоров’я також функціонують мобільні бригади, які за заявочним принципом можуть виїжджати на вакцинацію організованих колективів.

Вакцинація з великою вірогідністю може запобігти виникненню захворюванню і майже стовідсотково знижує ризик його тяжкого перебігу.