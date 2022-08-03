Двое больных Covid-19 малышей находятся в реанимации одной из киевских детских больниц, сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

По ее словам, одному ребенку еще нет двух лет, а второй – младенец, родившийся 14 дней назад.

Всего же в столичных больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19 находится 78 человек, из которых 5 – дети, а с подозрением на заболевание 29 человек, из которых 22 ребенка.

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Валентина Гинзбург отметила, что эти факты свидетельствуют о тенденции роста количества случаев тяжелых форм коронавирусной инфекции среди детей.

— Если на протяжении первых четырех месяцев 2022 года на стационарном лечении находились единицы детей с Covid-19, а в реанимацию они не попадали вообще, то в июле врачи отделения интенсивной терапии боролись за двух малышей и сейчас спасают еще двоих. Это однозначно свидетельствует о том, что Covid-19 в своем тяжелом течении возвращается. Возвращается стремительно и агрессивно, не жалея незащищенных – самых маленьких, – отметила Валентина Гинзбург.

Она подчеркнула, что всем горожанам следует помнить, что заразиться можно, где угодно. Дети по возрасту не могут быть привиты, поэтому об их безопасности должны позаботиться родители. Они должны строго соблюдать правила эпидемической безопасности.

Директор департамента напомнила правила безопасности во время пандемии Covid-19:

старайтесь не посещать без крайней необходимости места скопления людей;

просите окружающих надевать маски, если они находятся в непосредственной близости от вашего ребенка;

сами старайтесь защитить лицо ребенка (маской, если возраст позволяет), чтобы обезопасить его от попадания инфекции через рот или нос;

следите за гигиеной своих рук и не давайте ребенку браться за поверхности в общественных местах, транспорте;

обрабатывайте руки себе и ребенку безопасными антисептиками.

Всем, кому разрешает возраст, Валентина Гинзбург настоятельно рекомендует вакцинироваться.

Прививки от Covid-19 проводятся:

в центрах первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностических центрах,

в ТРЦ: GULLIVER, River Mall, универмаг Украина.

На базе коммунальных учреждений здравоохранения также работают мобильные бригады, которые по заявочному принципу могут выезжать на вакцинацию организованных коллективов.

Вакцинация с большой вероятностью может предотвратить возникновение заболевания и почти полностью снижает риск его тяжелого течения.