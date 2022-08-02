Сегодня, 2 августа, в Южной Корее зарегистрировано свыше 110 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Это самый высокий показатель инфицирования за один день за три последних месяца.

По данным информационного агентства Yonhap, за минувшие сутки было подтверждено 111 789 новых случаев Covid-19. В результате общее число заболевших превысило 19,93 млн человек.

По мнению специалистов Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний, начавшийся в конце июня всплеск произошел из-за субварианта Омикрон BA.5.

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По данным Yonhap, органы здравоохранения предупредили, что пик текущей волны может достигать около 200 тыс. случаев заражения в день.

За минувшей день, 1 августа, в Южной Корее зарегистрировано 16 летальных исходов, связанных с Covid-19. В результате общее число погибших достигло 25 084 человек.

Правительство страны рекомендовало четвертую дозу вакцины людям в возрасте 50 лет и старше, а также всем взрослым с сопутствующими заболеваниями.