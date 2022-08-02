Сьогодні, 2 серпня, в Південній Кореї зареєстровано понад 110 тис. нових випадків захворювання на коронавірус. Це найвищий показник інфікування за один день за три останні місяці.

За даними інформаційного агентства Yonhap, за минулу добу було підтверджено 111 789 нових випадків Covid-19. В результаті загальне число хворих перевищило 19,93 млн осіб.

На думку фахівців Корейського агентства з контролю і профілактики захворювань, сплеск, що почався в кінці червня, стався через субваріант Омікрон BA.5.

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За даними Yonhap, органи охорони здоров’я попередили, що пік поточної хвилі може досягти близько 200 тис. випадків зараження на день.

За минулий день, 1 серпня, в Південній Кореї зареєстровано 16 летальних випадків, пов’язаних з Covid-19. В результаті загальне число загиблих досягло 25 084 осіб.

Уряд країни рекомендував четверту дозу вакцини людям віком 50 років і старше, а також всім дорослим з супутніми захворюваннями.