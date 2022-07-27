Лікар Лі Гван Джин розказав, що коли він був студентом-медиком у Північній Кореї, що лікував лихоманку та інші легкі нездужання традиційними травами. Але тяжка хвороба могла означати неприємності, бо в лікарні його рідного селища не вистачало машин швидкої допомоги, ліжок, іноді навіть електрики, необхідної для лікування критичних чи невідкладних пацієнтів.

Тому Лі скептично ставиться до заяви північнокорейських державних ЗМІ, які стверджують, що так звана традиційна медицина корі відіграє ключову роль у національній боротьбі з Covid-19, який забрав життя мільйонів людей у ​​всьому світі.

– Північна Корея часто використовує народні ліки (від Covid-19)… але це ненадійні ліки, – сказав Лі, який вивчав традиційну корейську медицину до того, як утік з КНДР у 2018 році. – Хтось, кому судилося вижити, виживе (з такою медициною), але Північна Корея не може допомогти іншим, які вмирають.

Лікар корейського походження вважає, що ліки, які, за твердженням влади держави, лікують хворих людей, використовуються як політичний символ.

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Це, за словами експертів, зрештою дозволить країні заявити, що її лідери перемогли спалах, надавши вітчизняні ліки, незалежні від зовнішньої допомоги, тоді як інші країни неодноразово зазнавали невдачі.