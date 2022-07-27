Будучи студентом-медиком в Северной Корее, Ли Гван Джин сказал, что лечил лихорадку и другие легкие недомогания традиционными травами. Но тяжелая болезнь могла означать неприятности, потому что в больнице его родного поселка не хватало машин скорой помощи, коек, иногда даже электричества, необходимого для лечения критических или неотложных пациентов.

Поэтому Ли скептически относится к заявлению, северокорейских государственных СМИ, утверждающих, что так называемая традиционная корейская медицина играет ключевую роль в национальной борьбе с Covid-19, который унес жизни миллионов людей во всем мире.

— Северная Корея часто использует народные средства(от Covid-19)… но это ненадежное лекарство», — сказал Ли, который изучал традиционную корейскую медицину до того, как бежал из КНДР в 2018 году. — Кто-то, кому суждено выжить, выживет (с такой медициной), но Северная Корея не может помочь другим, которые умирают.

Доктор корейского происхождения считает, что лекарство, которое, по утверждению государства, лечит больных людей, используется в качестве политического символа.

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Это, по словам экспертов, в конечном итоге позволит стране заявить, что ее лидеры победили вспышку, предоставив отечественные лекарства, независимые от внешней помощи, в то время, как другие страны неоднократно терпели неудачу,