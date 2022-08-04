В Украине количество пациентов, госпитализированных с Covid-19 только в течение минувшей недели увеличилось на 33% и достигло 1,5 тыс. человек.

От этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

— Количество случаев Covid-19 и госпитализированных растет. К примеру, только за прошлую неделю у нас более 1 500 новых пациентов в больницах. Для контроля распространения болезни нам нужно активно работать над тем, чтобы диагностика происходила вовремя, – подчеркнул Ляшко. Читайте также: Двое детей в реанимации: маленькие киевляне имеют тяжелую форму Covid-19

Виктор Ляшко напомнил, что несмотря на войну, в Украине, где это возможно, доступно бесплатное тестирование на Covid-19. В каждом регионе в достаточном количестве есть как экспресс-тесты, так и ПЦР-тесты для соответствующих исследований.