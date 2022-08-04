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За минулий тиждень 1,5 тис. осіб: в Україні зростає кількість госпіталізацій Covid-19

4 Серпня 2022, 11:52
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
швидка допомога
Джерело: Depositphotos

В Україні кількість пацієнтів, госпіталізованих з Covid-19 тільки протягом минулого тижня збільшилася на 33% і досягла 1,5 тис. осіб.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Кількість випадків Covid-19 і госпіталізованих зростає. Наприклад, тільки за минулий тиждень у нас понад 1 500 нових пацієнтів у лікарнях. Для контролю поширення хвороби нам потрібно активно працювати над тим, щоб Діагностика відбувалася вчасно, – наголосив Ляшко.

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Віктор Ляшко нагадав, що незважаючи на війну, в Україні, де це можливо, доступне безкоштовне тестування на Covid-19. У кожному регіоні в достатній кількості є як експрес-тести, так і ПЛР-тести для відповідних досліджень.

Джерело
МОЗ
Теги
Віктор Ляшко Коронавирус Covid-19 Лікарні статистика
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