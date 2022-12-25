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Covid-19 в Китае: только в одном городе каждый день регистрируют около 500 тыс. случаев заражения

25 декабря 2022, 09:21
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Около полумиллиона человек только в одном китайском городе заражаются Covid-19 каждый день. Об этом заявил высокопоставленный чиновник здравоохранения. Отмечается, что подобное заявление является редким признанием того, что волна инфекций в стране не отражается в официальной статистике.

Сообщается, что журналисты AFP в городе с населением 32 млн человек на этой неделе стали свидетелями того, как больницы были переполнены в основном пожилыми пациентами с Covid-положительным статусом, а десятки тел выгружались в крематории.

Отмечается, что Китай в этом месяце быстро демонтировал ключевые столпы своей стратегии нулевого Covid-19, отказавшись от внезапных блокировок, длительных карантинов и ограничений на поездки, что резко изменило его характерную стратегию сдерживания.

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В результате города по всей стране изо всех сил пытались справиться с тем, что всплеск инфекций опустошил полки аптек, заполнил больничные палаты и спровоцировал сверхзагрузку крематориев и похоронных бюро.

Между тем, Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила в субботу, 24 декабря, что накануне в стране было зарегистрировано 4 103 новых случая заражения внутри страны, новых смертей не было.

Сообщается, что большинство государственных изданий преуменьшают серьезность ситуации, изображая изменение политики в отношении Covid-19 как логичное и контролируемое.

Источник
MedicalXpress
Теги
Китай Коронавирус Covid-19 статистика
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