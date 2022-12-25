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Covid-19 в Китаї: тільки в одному місті щодня реєструють близько 500 тис. випадків зараження

25 Грудня 2022, 09:21
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Близько пів мільйона людей лише в одному китайському місті заражаються Covid-19 щодня. Про це заявив високопоставлений чиновник охорони здоров’я.

Відзначається, що подібна заява є рідкісним визнанням того, що хвиля інфекцій в країні не відбивається в офіційній статистиці.

Повідомляється, що журналісти AFP в місті з населенням у 32 млн осіб на цьому тижні стали свідками того, як лікарні були переповнені в основному літніми пацієнтами з Covid-позитивним статусом, а десятки тіл вивантажувалися в крематорії.

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Зазначається, що Китай в цьому місяці швидко демонтував ключові стовпи своєї стратегії нульового Covid-19, відмовившись від раптових блокувань, тривалих карантинів і обмежень на поїздки, що різко змінило його характерну стратегію стримування.

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В результаті міста по всій країні намагалися впоратися з тим, що сплеск інфекцій спустошив полиці аптек, заповнив лікарняні палати і спровокував наднавантаження крематоріїв і похоронних бюро.

Тим часом Національна комісія охорони здоров’я Китаю заявила в суботу, 24 грудня, що напередодні в країні було зареєстровано 4 103 нових випадки зараження всередині країни, нових смертей не було.

Повідомляється, що більшість державних видань применшують серйозність ситуації, зображуючи зміну політики в ставленні до Covid-19 як логічну і контрольовану.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Китай Коронавірус Covid-19 статистика
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