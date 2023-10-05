За последнюю неделю в Украине подтверждено более 4 тыс. случаев Covid-19, что свидетельствует о заметном росте заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время телемарафона.

Игорь Кузин добавил, что в июне 2023 года Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) сняла статус пандемии Covid-19 и чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но заявила, что коронавирус будет оставаться определенный промежуток времени общей проблемой.

— Сейчас мы наблюдаем стабильный, базовый рост заболеваемости ковидом. Неделей ранее регистрировали лишь 2,5 тыс. случаев — говорит Игорь Кузин.

Кузин уточнил, что этот рост свидетельствует о начале эпидемиологического сезона, и прогнозируется, что он продлится до конца ноября.

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После этого ожидается увеличение заболеваемости гриппом, что является традиционным для зимнего периода.

Одной из негативных тенденций этого года Кузин назвал рост заболеваемости Covid-19 среди детей до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания среди детей было зарегистрировано в Николаевской, Винницкой и Харьковской областях, где за последнюю неделю заболели 302 ребенка.

Также зафиксирован рост количества летальных случаев. Если летом летальность от Covid-19 была небольшой и регистрировались единичные случаи, то за последнюю неделю летальность выросла до девяти случаев. Все жертвы были людьми старше 65 лет.

Источник: Телемарафон Единые новости