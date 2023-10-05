За последнюю неделю в Украине подтверждено более 4 тыс. случаев Covid-19, что свидетельствует о заметном росте заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время телемарафона.
Игорь Кузин добавил, что в июне 2023 года Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) сняла статус пандемии Covid-19 и чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но заявила, что коронавирус будет оставаться определенный промежуток времени общей проблемой.
— Сейчас мы наблюдаем стабильный, базовый рост заболеваемости ковидом. Неделей ранее регистрировали лишь 2,5 тыс. случаев — говорит Игорь Кузин.
Кузин уточнил, что этот рост свидетельствует о начале эпидемиологического сезона, и прогнозируется, что он продлится до конца ноября.
После этого ожидается увеличение заболеваемости гриппом, что является традиционным для зимнего периода.
Одной из негативных тенденций этого года Кузин назвал рост заболеваемости Covid-19 среди детей до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания среди детей было зарегистрировано в Николаевской, Винницкой и Харьковской областях, где за последнюю неделю заболели 302 ребенка.
Также зафиксирован рост количества летальных случаев. Если летом летальность от Covid-19 была небольшой и регистрировались единичные случаи, то за последнюю неделю летальность выросла до девяти случаев. Все жертвы были людьми старше 65 лет.
Источник: Телемарафон Единые новости