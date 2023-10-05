За останній тиждень в Україні підтверджено більше ніж 4 тис. випадків Covid-19, що свідчить про помітне зростання захворюваності порівняно з попереднім тижнем. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар України Ігор Кузін під час телемарафону.

Ігор Кузін додав, що в червні 2023 року Всесвітня Організація Охорони Здоров’я (ВООЗ) зняла статус пандемії Covid-19 та надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я, але заявила, що коронавірус залишатиметься певний проміжок часу загальною проблемою.

– Зараз ми спостерігаємо стабільне, базове зростання захворюваності на ковід. Тижнем раніше реєстрували лише 2,5 тис. випадків – каже Ігор Кузін.

Кузін уточнив, що цей ріст свідчить про початок епідеміологічного сезону, і прогнозується, що він триватиме до кінця листопада.

Зараз дивляться

Після цього очікується збільшення захворюваності на грип, що є традиційним для зимового періоду.

Однією з негативних тенденцій цього року Кузін назвав зростання захворюваності на Covid-19 серед дітей до 17 років.

Найбільше випадків захворювання серед дітей було зареєстровано в Миколаївській, Вінницькій та Харківській областях, де за останній тиждень захворіли 302 дитини.

Також зафіксовано зростання кількості летальних випадків. Якщо влітку летальність від Covid-19 була невеликою і реєструвалися поодинокі випадки, то за останній тиждень летальність зросла до дев’яти випадків. Усі жертви були людьми віком понад 65 років.

Джерело: Телемарафон Єдині новини