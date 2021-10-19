Пандемия коронавируса закончится, но вирус, скорее всего, останется с человечеством как сезонное заболевание.

Такой прогноз озвучил инфекционист Евгений Дубровский.

Специалист считает, что для окончания пандемии не обязательно, чтобы все люди на планете получили прививки.

— (Пандемия, — Ред.) закончится, когда переболеет вся группа риска. Тогда проблема эта исчезнет, ​​- отметил Евгений Дубровский.

В то же время он прогнозирует, что коронавирус может стать сезонным заболеванием, как грипп.

— Уверен, что коронавирус останется. Он будет как ежесезонное вирусное заболевание. Люди будут болеть ежегодно, но это не будет приводить к эпидемии, — добавил инфекционист.

По мнению специалиста, этой пандемии можно было бы избежать, если бы вовремя и правильно развернули противоэпидемические меры.

Касательно будущего, то хотя пандемия коронавируса и кончится, человечеству будут угрожать другие сложные ситуации, похожие на нее.

— Это пандемия бактериальных осложнений. Люди постоянно неконтролируемо принимают антибиотики. Они доиграются до того, что нечем будет лечить бактериальные инфекции, — подвел итог он.

Человечество страдает от коронавируса с конца 2019 года, тогда его впервые выявили в китайском городе Ухань. За почти два года вирус так и не удалось преодолеть, он продолжает провоцировать значительное количество смертей в мире.