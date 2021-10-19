Пандемія коронавірусу закінчиться, але вірус, найімовірніше, залишиться з людством як сезонне захворювання.

Такий прогноз озвучив інфекціоніст Євген Дубровський.

Фахівець вважає, що для закінчення пандемії не обов’язково, щоб усі люди на планеті отримали щеплення.

– (Пандемія, – Ред.) скінчиться, коли перехворіє вся група ризику. Тоді проблема ця зникне, – зазначив Євген Дубровський.

Водночас він прогнозує, що коронавірус може стати сезонним захворюванням, як грип.

– Впевнений, що коронавірус залишиться. Він буде як щосезонне вірусне захворювання. Люди хворітимуть кожного року, але це не буде призводити до епідемії, – додав інфекціоніст.

На думку фахівця, цієї пандемії можна було б уникнути, якби вчасно та правильно розгорнули протиепідемічні заходи.

Щодо майбутнього, то хоча пандемія коронавірусу й закінчиться, людству загрожуватимуть інші складні ситуації, схожі на неї.

– Це пандемія бактеріальних ускладнень. Люди постійно неконтрольовано вживають антибіотики. Вони дограються до того, що нічим буде лікувати бактеріальні інфекції, – підсумував він.

Людство потерпає від коронавірусу з кінця 2019 року, тоді його вперше виявили в китайському місті Ухань. За майже два роки вірус так і не вдалося побороти, він продовжує провокувати значну кількість смертей у світі.