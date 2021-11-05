В Украине вакцинированные люди, которые переболели коронавирусом, со следующей недели смогут получить цифровой Covid-сертификат о выздоровлении.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Он позволит в течение 90 дней работать без ограничений, посещать заведения и передвигаться в желтой и красной зонах карантина.

Covid-сертификат о выздоровлении получат только те, кому врач установил диагноз коронавирус с момента запуска функционала нового сертификата.

В Минздраве отметили, что документ не сгенерируется, если диагноз Covid-19 установили до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 году или ранее в 2021 году.

Обязательное основание для генерации документа — медицинская запись врача об установленном диагнозе. Он должен отображаться в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ). То есть люди, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу и врач не внес данные в ЭСОЗ — скачать сертификат не смогут.

Новый Covid-сертификат будет двух видов:

внутренний — для использования внутри страны в условиях желтого и красного уровней эпиднебезопасности;

международный – для пересечения границы 45 стран, входящих в Доверительную сеть е-здоровья ЕС с учетом требований, которые устанавливает каждая страна мира.

В Минздраве добавили, если человек переболел, то безопасно вакцинироваться можно на 28 день от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза Covid-19 методом ПЦР.

По данным Министерства цифровой политики Украины, по состоянию на 3 ноября, в мобильном приложении Дія сгенерировали уже 5 442 885 сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. Это общий показатель, учитывающий прививку одной или двумя дозами вакцины.