В Україні невакциновані люди, які перехворіли на коронавірус, з наступного тижня зможуть отримати цифровий Covid-сертифікат про одужання.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Він дозволятиме упродовж 90 днів працювати без обмежень, відвідувати заклади та пересуватись в жовтій та червоній зонах карантину.

Covid-сертифікат про одужання отримають лише ті, кому лікар встановив діагноз коронавірус від моменту запуску функціоналу нового сертифікату.

У МОЗ наголосили, що документ не згенерується, якщо діагноз Covid-19 встановили до появи нового типу сертифікату, тобто у 2020 році чи раніше у 2021 році.

Обов’язкова підстава для генерації документу – медичний запис лікаря про встановлений діагноз. Він повинен відображатися в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Тобто особи, які після отримання позитивного ПЛР-тесту не зверталися до лікаря і лікар не вніс дані в ЕСОЗ – завантажити сертифікат не зможуть.

Новий Covid-сертифікат буде двох видів:

внутрішній – для використання всередині країни в умовах жовтого та червоного рівнів епіднебезпеки;

міжнародний – для перетину кордону 45 країн, які входять до Довірчої мережі е-здоров’я ЄС з урахуванням вимог, які встановлює кожна країна світу.

У МОЗ додали, якщо людина перехворіла, то безпечно вакцинуватися можна на 28 день від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу Covid-19 методом ПЛР.

За даними Міністерства цифрової політики України, станом на 3 листопада, в мобільному застосунку Дія згенерували вже 5 442 885 сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусної інфекції. Це загальний показник, що враховує щеплення однією або двома дозами вакцини.