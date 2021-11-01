Частина українців отримала щеплення від коронавірусу за кордоном. Попри це, вони можуть звернутися до свого сімйеного лікаря в Україні та отримати паспорт вакцинації.

У МОЗ розповіли, що для цього треба зробити.

Як отримати Covid-сертифікат?

звернутися до сімейного лікаря чи до будь-якого пункту вакцинації;

продемонструвати фахівцеві довідку, яка підтверджує факт імунізації – однією чи двома дозами;

ознайомившись з документом, лікар внесе дані до електронної системи охорони здоров’я;

якщо громадянин отримав два уколи, то лікар зможе одразу роздрукути міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Важливо мати підтвердження проведення вакцинації від коронавірусу за кордоном. Якщо громадянин його не має, то фахівець не зможе йому допомогти.

Водночас отримати електронний аналог документа у Дії щеплені за кордоном поки що не можуть. Наразі вони можуть використовувати лише паперову довідку.

Закінчити курс з імунізації громадяни з одним уколом можуть в Україні.