Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
На пульсі

Вакцинований за кордоном. Як отримати Covid-сертифікат в Україні

1 Листопада 2021, 18:59 Людмила Грубнік
Вакцинований за кордоном. Як отримати Covid-сертифікат в Україні
Джерело: Depositphotos

Частина українців отримала щеплення від коронавірусу за кордоном. Попри це, вони можуть звернутися до свого сімйеного лікаря в Україні та отримати паспорт вакцинації.

У МОЗ розповіли, що для цього треба зробити.

Як отримати Covid-сертифікат?

  • звернутися до сімейного лікаря чи до будь-якого пункту вакцинації;
  • продемонструвати фахівцеві довідку, яка підтверджує факт імунізації – однією чи двома дозами;
  • ознайомившись з документом, лікар внесе дані до електронної системи охорони здоров’я;
  • якщо громадянин отримав два уколи, то лікар зможе одразу роздрукути міжнародне свідоцтво про вакцинацію.
Читайте також:
гриппУ ТРЦ на Covid-вакцинацію: чи потрібно перед цим робити ПЛР-тест

Важливо мати підтвердження проведення вакцинації від коронавірусу за кордоном. Якщо громадянин його не має, то фахівець не зможе йому допомогти.

Водночас отримати електронний аналог документа у Дії щеплені за кордоном поки що не можуть. Наразі вони можуть використовувати лише паперову довідку.

Закінчити курс з імунізації громадяни з одним уколом можуть в Україні.

Джерело
МОЗ
Теги
Covid-сертифікат , Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Поради , Сімейний лікар
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка