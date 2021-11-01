Часть украинцев получили прививку от коронавируса за границей. Несмотря на это, они могут обратиться к своему семейному врачу в Украине и получить паспорт вакцинации.
В Минздраве рассказали, что для этого нужно сделать.
Как получить Covid-сертификат?
- обратиться к семейному врачу или в любой пункт вакцинации;
- продемонстрировать специалисту справку, подтверждающую факт иммунизации — одной или двумя дозами;
- ознакомившись с документом, врач внесет данные в электронную систему здравоохранения;
- если гражданин получил два укола, то врач сможет сразу распечатать международное свидетельство о вакцинации.
Важно иметь подтверждение проведения вакцинации от коронавируса за границей. Если у гражданина его нет, то специалист не сможет ему помочь.
В то же время получить электронный аналог документа в Дії привитые за границей пока не могут. Для них доступна только бумажная справка.
Закончить курс по иммунизации граждане с одним уколом могут в Украине.