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Вакцинированный за границей. Как получить Covid-сертификат в Украине

1 ноября 2021, 18:59 Людмила Грубнік
Вакцинированный за границей. Как получить Covid-сертификат в Украине
Источник: Depositphotos

Часть украинцев получили прививку от коронавируса за границей. Несмотря на это, они могут обратиться к своему семейному врачу в Украине и получить паспорт вакцинации.

В Минздраве рассказали, что для этого нужно сделать.

Как получить Covid-сертификат?

  • обратиться к семейному врачу или в любой пункт вакцинации;
  • продемонстрировать специалисту справку, подтверждающую факт иммунизации — одной или двумя дозами;
  • ознакомившись с документом, врач внесет данные в электронную систему здравоохранения;
  • если гражданин получил два укола, то врач сможет сразу распечатать международное свидетельство о вакцинации.
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Важно иметь подтверждение проведения вакцинации от коронавируса за границей. Если у гражданина его нет, то специалист не сможет ему помочь.

В то же время получить электронный аналог документа в Дії привитые за границей пока не могут. Для них доступна только бумажная справка.

Закончить курс по иммунизации граждане с одним уколом могут в Украине.

Источник
Минздрав
Теги
Covid-сертифікат , Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , Советы , Сімейний лікар
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