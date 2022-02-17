Covid-сертификат о выздоровлении: как его получить дистанционно

В Украине для того, чтобы получить Covid-сертификат о выздоровлении после коронавируса, необязательно идти в медицинское учреждение. Можно обратиться к врачу в телефонном режиме.

В Helsi объяснили, как получить документ дистанционно.

— С врачом можно связаться дистанционно, например, запланировать видеоприйом через приложение Helsi, или в телефонном режиме, или в любом удобном для вас и врача мессенджере, — отметили эксперты.

Как получить Covid-сертификат о выздоровлении

Обратятся к семейному врачу дистанционно. Врач заполнит прием о болезни и добавит к диагнозу Covid-анализы. На 15-й день от момента, когда врач внес в систему диагноз Covid-19, в приложении Дія сформируется сертификат о выздоровлении с QR-кодом.

Covid-сертификат о выздоровлении будет действовать 105 суток с момента установления диагноза. Также врач дистанционно может сформировать больничный, а данные о приеме и диагноз коронавирус можно просмотреть в приложении Helsi.

Как получить сертификат о выздоровлении после Covid-19 в приложении Дія— читайте на Фактах ICTV.

Кроме того, недавно в Министерстве цифровой трансформации сообщили о доработке технических вопросов, из-за которых могли возникнуть проблемы во время генерирования Covid-сертификата.

Эксперты советуют сделать новый запрос на оформление документа для всех тех, кто столкнулся с подобными сложностями.

Источник: Helsi