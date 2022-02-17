Covid-сертификат о выздоровлении: как его получить дистанционно

В Украине для того, чтобы получить Covid-сертификат о выздоровлении после коронавируса, необязательно идти в медицинское учреждение. Можно обратиться к врачу в телефонном режиме.
В Helsi объяснили, как получить документ дистанционно.
— С врачом можно связаться дистанционно, например, запланировать видеоприйом через приложение Helsi, или в телефонном режиме, или в любом удобном для вас и врача мессенджере, — отметили эксперты.
Как получить Covid-сертификат о выздоровлении
- Обратятся к семейному врачу дистанционно.
- Врач заполнит прием о болезни и добавит к диагнозу Covid-анализы.
- На 15-й день от момента, когда врач внес в систему диагноз Covid-19, в приложении Дія сформируется сертификат о выздоровлении с QR-кодом.
Covid-сертификат о выздоровлении будет действовать 105 суток с момента установления диагноза. Также врач дистанционно может сформировать больничный, а данные о приеме и диагноз коронавирус можно просмотреть в приложении Helsi.
Как получить сертификат о выздоровлении после Covid-19 в приложении Дія— читайте на Фактах ICTV.
Кроме того, недавно в Министерстве цифровой трансформации сообщили о доработке технических вопросов, из-за которых могли возникнуть проблемы во время генерирования Covid-сертификата.
Эксперты советуют сделать новый запрос на оформление документа для всех тех, кто столкнулся с подобными сложностями.
Источник: Helsi