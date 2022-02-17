В Україні для того, щоб отримати Covid-сертифікат про одужання після коронавірусу, не обов’язково йти до медичного закладу. Можна звернутися до лікаря в телефонному режимі.

У Helsi пояснили, як отримати документ дистанційно.

– З лікарем можна звʼязуватись дистанційно, наприклад, запланувати відеоприйом через додаток Helsi, або у телефонному режимі, чи у будь-якому зручному для вас та лікаря месенджері, – зазначили експерти.

Як отримати Covid-сертифікат про одужання

Звернутися до сімейного лікаря дистанційно. Лікар заповнить прийом про хворобу та додасть до діагнозу Covid-аналізи. На 15-й день від моменту, коли лікар вніс в систему діагноз Covid-19, у додатку Дія сформується сертифікат про одужання з QR-кодом.

Covid-сертифікат про одужання діятиме 105 діб з моменту встановлення діагнозу. Також лікар дистанційно може сформувати лікарняний, а дані про прийом та діагноз коронавірус можна переглянути у додатку Helsi.

Як отримати сертифікат про одужання після Covid-19 у додатку Дія – читайте на Фактах ICTV.

Крім того, нещодавно у Міністерстві цифрової трансформації повідомили про доопрацювання технічних питань, через які могли виникнути проблеми під час генерування Covid-сертифікату.

Експерти радять зробити новий запит на оформлення документа для всіх тих, хто зіткнувся з подібними складнощами.

Джерело: Helsi