За период с 3 по 9 октября уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине снизился на 15%, а смертность, наоборот, выросла на 3%. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что за прошедшую неделю зафиксировано 36 413 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, из них 4 194 ребенка и 832 медработника.

Вакцинировано против Covid-19 151 376 человек. За отчетную неделю из всех проведенных прививок 10,2% составляют первые дозы, 5,2% — вторые дозы, 74,4% — первые бустерные дозы, 10,2% вторые бустерные дозы.

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Также за прошедшую неделю:

госпитализированы — 6 162 человека;

летальных исходов — 208;

выздоровело — 37 238 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 5 256 432 человека;

выздоровел – 5 060 861 человек;

летальных исходов — 109 616;

проведено тестирований (методом ПЦР и экспресс) — 32 379 745.

С начала вакцинальной кампании привито 16 141 677 человек, из них две дозы получили 15 335 358 человек, первую бустерную дозу – 2 437 687 человек, вторую бустерную дозу – 61 332.

Отмечается, что почти 800 тыс. человек не получили вторую дозу, а более 13 млн – первую бустерную дозу.