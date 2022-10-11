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Covid-статистика: з 3 по 9 жовтня захворюваність в Україні знизилася на 15%

11 Жовтня 2022, 13:59
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
швидкий тест на коронавірус
Джерело: Depositphotos

За період з 3 по 9 жовтня рівень захворюваності на коронавірусну інфекцією в Україні знизився на 15%, а смертність, навпаки, зросла на 3%. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Відзначається, що за минулий тиждень зафіксовано 36 413 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби, з них 4 194 дитини і 832 медпрацівника.

Вакциновано проти Covid-19 151 376 осіб. За звітний тиждень з усіх проведених щеплень 10,2% становлять перші дози, 5,2% – другі дози, 74,4% – перші бустерні дози, 10,2% – другі бустерні дози.

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Також за минулий тиждень:

  • госпіталізовано – 6 162 людини;
  • летальних випадків — 208;
  • одужало – 37 238 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 5 256 432 людини;
  • видужала – 5 060 861 особа;
  • летальних випадків – 109 616;
  • проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 32 379 745.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 16 141 677 осіб, з них дві дози отримали 15 335 358 осіб, першу бустерну дозу – 2 437 687 осіб, другу бустерну дозу – 61 332.

Зазначається, що майже 800 тис. осіб не отримали другу дозу, а понад 13 млн – першу бустерну дозу.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація Коронавірус Covid-19 МОЗ України статистика тестування
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