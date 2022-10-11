За період з 3 по 9 жовтня рівень захворюваності на коронавірусну інфекцією в Україні знизився на 15%, а смертність, навпаки, зросла на 3%. Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Відзначається, що за минулий тиждень зафіксовано 36 413 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби, з них 4 194 дитини і 832 медпрацівника.
Вакциновано проти Covid-19 151 376 осіб. За звітний тиждень з усіх проведених щеплень 10,2% становлять перші дози, 5,2% – другі дози, 74,4% – перші бустерні дози, 10,2% – другі бустерні дози.
Також за минулий тиждень:
- госпіталізовано – 6 162 людини;
- летальних випадків — 208;
- одужало – 37 238 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 5 256 432 людини;
- видужала – 5 060 861 особа;
- летальних випадків – 109 616;
- проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 32 379 745.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 16 141 677 осіб, з них дві дози отримали 15 335 358 осіб, першу бустерну дозу – 2 437 687 осіб, другу бустерну дозу – 61 332.
Зазначається, що майже 800 тис. осіб не отримали другу дозу, а понад 13 млн – першу бустерну дозу.