Специалисты Министерства здравоохранения Украины ответили на вопрос, который украинцы часто задают на горячей линии: обязательно ли нужно делать прививку против Covid-19, если уже перенес эту инфекцию.

— Если вы переболели Covid-19, вам можно и нужно делать прививки против коронавируса. Главное правило – подождите 28 дней от появления первых симптомов болезни, а затем вакцинируйтесь, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что перенесенный Covid-19 не гарантирует, что вы не заболеете еще раз и перенесете заболевание легко. Только вакцинация защищает от тяжелой болезни, осложнений и смерти от коронавируса.

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Минздрав призывает не откладывать прививку на потом, надеясь на естественный иммунитет.

Важно! Сделайте первичный курс прививки из одной дозы вакцины Janssen или двух доз любой другой Covid-вакцины. А если вы уже это сделали, не забудьте получить первую, а впоследствии и вторую бустерные дозы.