Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Вакцинация

Если уже переболел Covid-19, нужна ли прививка — Минздрав

10 октября 2022, 12:21
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вакцинація
Источник: Depositphotos

Специалисты Министерства здравоохранения Украины ответили на вопрос, который украинцы часто задают на горячей линии: обязательно ли нужно делать прививку против Covid-19, если уже перенес эту инфекцию.

— Если вы переболели Covid-19, вам можно и нужно делать прививки против коронавируса. Главное правило – подождите 28 дней от появления первых симптомов болезни, а затем вакцинируйтесь, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что перенесенный Covid-19 не гарантирует, что вы не заболеете еще раз и перенесете заболевание легко. Только вакцинация защищает от тяжелой болезни, осложнений и смерти от коронавируса.

Читайте также:
полоскання ротаПрофилактика Covid-19: жидкости для полоскания рта могут подавлять коронавирус

Сейчас смотрят

Минздрав призывает не откладывать прививку на потом, надеясь на естественный иммунитет.

Важно! Сделайте первичный курс прививки из одной дозы вакцины Janssen или двух доз любой другой Covid-вакцины. А если вы уже это сделали, не забудьте получить первую, а впоследствии и вторую бустерные дозы.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация Коронавирус Covid-19 поради лікаря
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь