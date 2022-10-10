Фахівці Міністерства охорони здоров’я України відповіли на питання, яке українці часто задають на гарячій лінії: чи обов’язково потрібно робити щеплення проти Covid-19, якщо вже переніс цю інфекцію.

– Якщо ви перехворіли на Covid-19, вам можна і потрібно робити щеплення проти коронавірусу. Головне правило – почекайте 28 днів від появи перших симптомів хвороби, а потім вакцинуйтеся, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Відзначається, що перенесений Covid-19 не гарантує, що ви не захворієте ще раз і перенесете захворювання легко. Тільки вакцинація захищає від важкої хвороби, ускладнень і смерті від коронавірусу.

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МОЗ закликає, не відкладати щеплення на потім, сподіваючись на природний імунітет.

Важливо! Зробіть первинний курс щеплення з однієї дози вакцини Janssen або двох доз будь-якої іншої Covid-вакцини. А якщо ви вже це зробили, не забудьте отримати першу, а згодом і другу бустерні дози.