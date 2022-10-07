Під час воєнного стану в Україні не визначаються рівні епідемічної небезпеки, проте, якби це було, то Волинь зараз би перебувала у помаранчевій зоні. Про це повідомила заступник гендиректора з дослідження біологічних факторів ДУ Волинський ОЦКПХ МОЗ Ірина Єнжиєвська.

– Епідситуація на Волині з коронавірусною хворобою є нестійкою, але контрольованою. З початку вересня ми щотижнево реєструємо ріст захворюваності, який становить 50-64%. Та з минулого тижня ми спостерігаємо деяку стабілізацію захворюваності – майже на рівні попереднього тижня, – зазначила Єнжиєвська.

Посадовиця зазначила, що на 22% знизилася кількість заражень серед дітей: 322 випадки проти 414.

За даними управління охорони здоров’я ОДА, в області зайнято 56% ліжок госпіталізованими з коронавірусною інфекцією. Місць наразі вистачає, однак у разі потреби можна розгорнути додаткові ліжка.

Зараз дивляться

– Також в нашому регіоні було виявлено новий підвид штаму, який циркулює в Європі – Омікрон ВА.5 у громадянки, яка повернулася з Італії, – сказала епідеміолог.

Оскільки Волинь є прикордонною областю, то міграційні процеси сприятимуть поширенню нових штамів.

Вона також додала, що зараз активних спалахів Covid-19 на Волині немає. Основна умова недопущення поширення інфекцій – це дотримання самоізоляції людьми, які були в контакті з хворим та протиепідемічних заходів (носіння масок, дезінфекція, особиста гігієна).

– Щодо вакцинації проти коронавірусної інфекції, то ми рекомендуємо тим працівникам, які щодня контактують з великою кількістю людей, зробити два щеплення, а також отримати бустер, – зазначила Ірина Єнжиєвська.

Всього в області від Covid-19 вакциновано 45% дорослого населення (понад 354 тис. людей). У вересні проведено понад 10 тис. щеплень, а це на 68% більше, ніж у серпні.

Слід зазначити, що на Волині функціонує 88 пунктів щеплення, 26 мобільних бригад та 5 центрів вакцинації населення. Область забезпечена в достатній кількості вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac та Janssen (Johnson & Johnson).

Джерело: Волинська ОВА