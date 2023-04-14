Согласно недельному отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уровень заболеваемости Covid-19 в Юго-Восточном регионе Азии вырос на 481%.

— Регион Юго-Восточной Азии сообщил о более чем 80 тыс. новых случаях, что на 481% больше по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом, — отметили в ВОЗ.

В отчете также говорится о том, что во всем мире за последние 28 дней (с 13 марта по 9 апреля) было зарегистрировано 3 млн новых случаев коронавирусной инфекции и более 23 тыс. связанных с ней смертей.

Значительный рост количества зарегистрированных случаев и смертей наблюдался в регионах Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья и нескольких отдельных странах.

На региональном уровне количество новых случаев, зарегистрированных в течение 28 дней, уменьшилось в четырех из шести регионов: Африканский регион (-45% случаев), Западно-Тихоокеанский регион (-39% случаев), Регион Америки (-33% случаев) и Европейский регион (-22% случаев).

В то же время количество случаев заболевания возросло в двух регионах: регионе Юго-Восточной Азии (+481% случаев) и регион Восточного Средиземноморья (+144% случаев).

На уровне страны наибольшее количество новых случаев за 28 дней было зарегистрировано в США, России, Республике Корея, Бразилии и Франции.

Источник: ВОЗ